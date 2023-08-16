В НАТО назвали ошибкой слова об уступках Киевом территорий ради членства в альянсе

Военно-политический блок выступает за территориальную целостность Украины

Высказывания относительно присоединения Украины к военно-политическому блоку в обмен на территориальные уступки в пользу России являются ошибочными. Об этом в интервью изданию VG заявил глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен.

Напомним, что накануне этот же представитель Североатлантического альянса обратился к киевскому режиму с весьма "оригинальным" предложением по членству Украины в НАТО. По мнению Йенссена, для достижения таких целей украинское руководство должно отказаться от территорий, находящихся под контролем российских военных.

"Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно", - заявил Йенссен, чьи слова приводит РИА новости.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что идея о присоединении Украины к НАТО в обмен на значительные территориальные уступки в пользу России "абсолютно неприемлема". По мнению представителя внешнеполитического ведомства, подобного рода высказывания руководителей военно-политического блока формируют определенный нарратив, который может "навредить" территориальной целостности Украины.

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