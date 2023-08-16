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Bloomberg: импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордных объемов

18:40
  • среда
  • 16 августа 2023

Пекин стал крупнейшим импортером иранской нефти

Импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордного уровня за последние десять лет, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на доклад аналитиков из Kpler. 

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Уточняется, что только за этот месяц власти Китая нарастили закупку нефти у энергетических компаний Ирана до 1,5 млн баррелей. Так, например, за первые шесть месяцев текущего года Пекин импортировал в среднем по 1 млн баррелей иранской нефти ежедневно, добавили в агентстве.

При этом аналитики из компании Kpler подчеркнули, что китайские власти стали наращивать импорт нефтепродуктов из-за подорожания эталонной марки Brent. Именно стабилизация энергетического рынка позволила Китаю стать крупнейшим импортером энергоносителей из Ирана, заключили в компании.

Ранее журналисты информагентства Reuters сообщили, что в июне промышленный сектор Саудовской Аравии закупал у российских поставщиков свыше 190 тысяч баррелей мазута ежедневно. По мнению аналитиков агентства, значительное увеличение поставок мазута на территорию ближневосточного королевства является закономерным процессом, поскольку в летний период потребление электроэнергии в стране возрастает в разы.

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