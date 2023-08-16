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Собянин рассказал, как городские проекты помогают москвичам начать свое дело

18:39
  • среда
  • 16 августа 2023

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" можно повысить квалификацию

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал истории москвичей, открывших свое дело при поддержке города.

"В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" можно переобучиться, повысить квалификацию, получить консультацию по поиску работы и многое другое. В проекте представлено больше тысячи программ. Все обучение проходит по трем направлениям: креатив, инновации и комфортный город. Преподаватели – сотрудники ведущих предприятий Москвы. Так, Дмитрий Романов после консультации и обучения в "Технограде" ушел из найма и открыл собственную компанию по производству промышленных решений в области герметизации кабелей и труб", – отметил Собянин.

Также Центр развития карьеры "Технограда" реализует бесплатный городской проект "Мама онлайн", который проводит дистанционные бесплатные занятия для женщин, которые хотят освоить новую цифровую специальность, перейти работать в онлайн или открыть свой бизнес.

По словам Собянина, участницы знакомятся с самыми разными профессиями: рекрутер, флорист, бухгалтер, дизайнер соцсетей, психолог и другими. Кроме того, специалисты "Малого бизнеса Москвы" помогают открыть и развить свое дело. Специалисты данного проекта окажут консультационную, образовательную и информационную поддержку.

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