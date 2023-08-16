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Глава МИД Индии объяснил отказ Зеленскому в посещении саммита G20

19:07
  • среда
  • 16 августа 2023

Глава киевского режима не будет участвовать в мероприятии

Украинский лидер Владимир Зеленский не приглашен на саммит "Большой двадцатки", поскольку группа не предназначена для решения вопросов "глобальной безопасности". Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

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Как отметил высокопоставленный дипломат, группа "Большой двадцатки" будет заниматься исключительно проблемами развития экономического потенциала приглашенных на саммит стран.

"Группа не специализируется на решении вопросов глобальной безопасности. Для таких задач есть Совет Безопасности ООН", - заявил Джайшанкар, чьи слова приводит ТАСС.  

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "стратегическая" цель предстоящего саммита заключается в предотвращении продовольственного кризиса на африканском континенте.  

Ранее официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что власти страны ожидают приезд президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки".

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