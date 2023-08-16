Путин обсудил трагедию в Махачкале. Главное

Президент поручил сделать все для помощи пострадавшим во время взрыва

Владимир Путин поручил правительству сделать всё, чтобы помочь пострадавшим во время пожара и взрыва на АЗС в Махачкале и минимизировать ущерб. Сегодня на совещании с кабмином президент заслушал доклады вице-премьера Татьяны Голиковой и руководителя МЧС Александра Куренкова о том, как ведется эта работа. На лечение в Москву доставлены пострадавшие с самыми тяжелыми травмами. В больницах Дагестана остаются 46 раненых.

Под наблюдением столичных медиков остаются 16 человек - самых тяжелых пострадавших при взрыве в Махачкале. Сегодня ночью спецборт МЧС доставил их в федеральные центры Минздрава и в столичные клиники. Уже по прилету врачи повторно осмотрели пациентов, завив, что несмотря на тяжелые травмы, дорогу все перенесли нормально. У большинства диагностированы многочисленные осколочные ранения, переломы и сотрясения мозга. Пациентам, среди которых трое детей, оказывают всю необходимую высокотехнологичную помощь.

"Сегодня утром в российскую детскую клиническую больницу доставлена пациентка из Махачкалы. К нам ребенок приехал в стабильном тяжелом состоянии и госпитализирован в отделение реанимации, где инициировано многопрофильное лечение. В настоящее время ребенку проводится фиксация по поводу руки", - сообщила директор РДКБ Минздрава России Елена Петряйкина.

О том, какая помощь оказывается пострадавшим и их семьям, сегодня говорил Владимир Путин. Трагедия в Махачкале, унесшая жизни 35 человек, стала первой темой совещания с членами правительства. Президент поинтересовался, какая работа уже проделана, и какие меры предпринимаются, чтобы не допустить подобного впредь.

Путин: Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей. Знаю, что и МЧС включилось, и местные органы власти включились активно в эту работу. Татьяна Алексеевна. Наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках. Как работа организована.

Голикова: Организовали оказание медицинской помощи в республике Дагестан. Сразу, как вы знаете, на место вылетела бригада федеральной медицины катастроф. И, к сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей.

Кроме того, вице-премьер добавила: в медицинских учреждениях Дагестана остаются около полусотни человек - многие в тяжелом состоянии. Необходимые ресурсы для оказания помощи в республике есть. В том числе кадровые. С самого первого дня к работе подключились профессиональные психологи, которые помогают самим пациентам, а также родственникам погибших и раненых. Татьяна Голикова отдельно отметила работу сотрудников МЧС и службы медицины катастроф, оперативно организовавших транспортировку людей в больницы.

На месте взрыва на АЗС третий день продолжают разбирать завалы и подсчитывать ущерб. По словам главы республики, взрывная волна повредила более 400 строений, находящихся в округе. Вот, например, фотография гостиницы, расположенной в сотне метров от происшествия. Отлетевший ригель пробил дыру в стене размером почти с оконный проем. На помощь профессиональным спасателям пришли и местные добровольцы. Желающих помочь, говорят, очень много.

Рядом с грудой обломков - импровизированный мемориал. Люди несут цветы и вспоминают тех, кто в роковой вечер понедельника оказался в эпицентре и поблизости от места взрыва.

Свою утрату оплакивает и семья Лугаевых. Муж и жена находились в тот день на работе - чета держала палатку быстрого питания. Незадолго до трагедии помочь пришла их 18-летняя дочь, которая была на 8-м месяце беременности. Услышав первый хлопок в стороне АЗС, все трое вышли на улицу. В результате последовавших взрывов обе женщины погибли, мужчина попал в больницу с тяжелейшими травмами.

Сейчас следствие рассматривает сразу несколько версий, в том числе нарушение хранения пожароопасных агрохимикатов. Около сотни тонн селитры находились на территории автосервиса. В результате ремонтных работ произошло возгорание и дальнейшая детонация. Впоследствии огонь распространился и на АЗС. Однако делать окончательные выводы, уточняют в Следственном комитете Дагестана, пока рано.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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