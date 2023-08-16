В Польше растет недовольство Украиной

У Варшавы сегодня "новый старый враг"

В Польше растёт недовольство как засильем украинцев в стране, так и неадекватной политикой Киева по отношению к исторической памяти поляков. Вот лишь некоторые эпизоды. Накануне в День Войска польского с государственных зданий были сняты украинские флаги. Это вызвало истерику у украинских беженцев и записных журналистов. В ответ польский писатель Пшемыслав Лис-Маркевич обвинил украинцев в том, что они выбрали власть, которая разворовывает страну, а нынешний президент потворствует коррупции.

Украинского зерна в Польше не будет. Ни зернышка. И сколько бы ни говорили в Варшаве о всемерной поддержке Киева, хор голосов собственных фермеров звучит куда громче, а главное, убедительнее, чем уже надоевший всем зуд президента Украины. Так что, обнимая Зеленского, Анджей Дуда совершенно спокойно оставил в кармане большую фигу.

"Дуда прячет в кармане не то, чтобы фигу, а извините, он там прячет как минимум пистолет ТТ. Вообще это противоестественная сцена, когда украинский лидер обнимается с польским. В польско-украинскую дружбу я никогда не поверю. На самом деле Польша поддерживает Украину исключительно в контексте того, что пусть украинские солдаты умирают в борьбе с Россией, а не польские. А вот что касается ЕС, уверяю вас, что Польша будет против", - рассказал Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук.

И дело здесь даже не в украинском зерне или каких-либо других товарах, которые после открытия границ в случае вступления Украины в ЕС попадут на рынок. Варшаве это, судя по всему, не страшно. Ведь не принимала же она зерно даже после грозных окриков из Брюсселя и, создав прецедент, как считают эксперты, и не будет принимать. Страшнее для Польши другое.

Окажись Украина с крайне слабой экономикой в Евросоюзе, кормить ее придется всем миром. Как посмотрит на эти траты своего правительства польский избиратель? Ответ предсказуем. Вот сказали свое слово фермеры, и Варшава пошла на конфликт с Брюсселем. Так что наверняка пойдет и по другим принципиальным для себя вопросам. Она вообще любит конфликтовать едва ли не со всеми подряд. Наблюдатели даже шутят, что, рождаясь, поляк первым делом произносит не слово "мама", а антироссийский спич. Или антинемецкий. Примеры? Пожалуйста. В октябре в Польше пройдут выборы в Сейм, и Варшава уже обвинила Германию во вмешательстве. Причем, в выражениях представители правящей партии "Право и Справедливость" не стеснялись:

"Маски сброшены: немцы официально хотят вмешаться в демократический процесс в Польше, поддерживая Туска и "Гражданскую платформу", хотят подорвать свободный выбор поляков! Защитим Польшу".

Истерику в Варшаве вызвало интервью влиятельного немецкого политика, президента Европейской народной партии Манфреда Вебера. Сейчас ЕНП основная политическая сила ЕС. А в интервью Вебер, хотя и говорил о внутренних делах, но затронул очень болезненную для польских властей тему.

"Право и справедливость" не отличается от других европейских партий, таких как "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение" во Франции, которые не соблюдают принцип верховенства закона и должны быть ликвидированы. "Право и справедливость" в Польше - наш враг, и мы будем воевать с ней!" – сказал Вебер.

В правящей партии Польши такие заявления сразу же объявили выпадом не лично против нее, а против всех поляков. Премьер-министр Матеуш Моравецкий даже публично вызвал Вебера на политические дебаты. Но получил отказ. Какое дело Берлину до Польши, если в самой Германии крайне обеспокоены резким ростом популярности "Альтернативы для Германии".

Но польские власти останавливаться не собираются. Сейм уже готовит резолюцию "О попытках внешнего вмешательства в демократический процесс выборов". Сценарий обкатан. В 2020-м Германию уже обвиняли во вмешательстве в выборы президента. Так что у Варшавы сегодня "новый старый враг", который на время, судя по всему, даже затмит и антироссийские настроения, и некие провокации на польско-белорусской границе. Но лишь на время. Ведь очень удобно постоянно жить в окружении "недругов", торгуясь с одними и давя на других. И это, как отмечают эксперты, тоже в характере поляков.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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