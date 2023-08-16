Собянин: в зоне СВО находятся почти 45 тысяч москвичей

Мэр встретился с участниками всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов"

Сегодня мэр Сергей Собянин в подмосковном Солнечногорске встретился с участниками всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов". По традиции он проходит на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей". Мэр рассказал о развитии столичного региона в промышленном секторе и туристической отрасли, социальной и культурной сферах. Также речь шла об СВО, в частности, мэр отметил, что столица активно помогает в строительстве оборонительных сооружений, а тысячи москвичей работают и восстанавливают инфраструктуру на территории новых регионов.

На берегу озера Сенеж в Солнечногорске построили современные кампусы, где живут участники. На зеленом лугу - шатры. В самом большом - дискуссии и лекции. Данила Просеков - он приехал из города Коркино Челябинской области - именно здесь найдет ответ на судьбоносный вопрос:

"Закончил магистратуру по прикладной физике, математике с красным дипломом, закончил военную кафедру, прошёл военные сборы, приехал. Сейчас ищу работу - либо планирую идти в оборонную промышленность инженером по своему бакалавровскому образованию - робототехника - мехатроника. Либо планирую уже идти офицером в силовые структуры".

Поочередно на форуме открываются смены по различным направлениям: технологии, культура, благотворительность. Сегодня это тема управления: она собрала 370 студентов-старшекурсников и молодых специалистов, уже занятых на госслужбе со всей страны. У участников появилась уникальная возможность лично узнать у Сергея Собянина, как управлять столицей. Один из первых вопросов в зале: все-таки где проще быть руководителем - в огромном мегаполисе или небольшом селе.

"Управлять большим и малым - примерно одинаковые трудности. Я не всегда мегаполисом управлял - я работал в сельсовете, работал мэром маленького города. У села свои проблемы, у города свои проблемы, у мегаполиса - свои проблемы. Но решать все их, если ты, конечно, переживаешь людям, очень сложно. Если тебе наплевать - то очень легко", - отметил Собянин.

Сергей Собянин развенчал несколько мифов о столице. Например, о том, что в городе якобы много чиновников. Но цифры говорят об обратном - на 7 миллионов работающих - всего 25 тысяч госслужащих. Самое большое число горожан, занятых в производстве, тоже в Москве - 700 тысяч человек.

"Говорят, что мы тут веселимся, поем, а вообще страна-то у нас воюет, и мы типа того, что и не думаем помогать фронту и войне: надо сказать, что Москва по своему вкладу в строительство оборонительных сооружений в СВО сделала столько, сколько все регионы вместе взятые. Как-то слышал, что "москвичи не любят воевать, они там по блату в сторонке остались дома, а все остальные из других регионов идут на войну". 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО. Это значительная часть тех, кто находится там сегодня", - рассказал Собянин.

Москва успешно справляется с западными санкциями - город реализует все социальные программы. А живет культурной жизнью. По количеству фестивалей Москва обогнала Рио-де-Жанейро. А по количеству парков - это самая зеленая столица на планете. Впрочем, город не планирует останавливаться.

Москва уже сегодня начала реализовывать проекты завтрашнего дня - в области микроэлектроники, программирования, квантовых технологий и машиностроения, отметил Сергей Собянин. Свои новации предлагают и участники "Территории смыслов".

После завершения этой смены для молодых управленцев и муниципальных служащих на "Территорию смыслов" приедут начинающие преподаватели. Также до конца августа здесь успеют провести образовательный форум для IT-специалистов. Наконец, финальная смена объединит лучших участников всех предыдущих слетов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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