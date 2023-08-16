Аналитик Юшков объяснил рекордную закупку Китаем нефти у Ирана выгодой

Пекин не планирует отказываться от энергоносителей из России

Китайские власти пытаются "максимизировать выгоду", закупая дешевую нефть со всех уголков мира. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Как отметил аналитик, китайские власти рассматривают Россию и Иран в качестве "выгодных и добросовестных" поставщиков энергоносителей. По мнению Юшкова, несмотря на то, что на данный момент Москва и Тегеран не готовы предоставить скидки на "черное золото", Китай все же продолжает "скупать" именно российскую и иранскую нефть.

"Китай просто максимизирует выгоды, приобретая всю дешевую нефть", - заявил Юшков, отвечая на вопрос журналиста о причинах наращивания импорта нефти Пекином.

При этом аналитик подчеркнул, что рекордный импорт нефти из Ирана в Китай не скажется на "благосостоянии" энергетических компаний из России. По его словам, китайские власти не планируют отказываться от российских энергоносителей.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордного уровня за последние десять лет. По мнению аналитиков агентства, только за этот месяц Пекин нарастил закупку иранской нефти до 1,5 млн баррелей.

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