Украинские медики ежедневно делают десятки операций по ампутации конечностей

В ходе наступательных действий ВСУ в зоне спецоперации "огромное количество" солдат получают тяжелейшие травмы, подрываясь на минных полях, передает издание The Washington Post со ссылкой на комментарии украинских медиков.

"В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах", - заявил военный медик Дмитрий Миалковский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом сотрудник полевого госпиталя подчеркнул, что накануне ему пришлось ампутировать конечности десяти украинским военным, которые получили травмы в результате разрыва мин. По его словам, последствия от таких травм выглядят как "месиво из сухожилий, мышц и костей".

Он также добавил, что после получения таких тяжелейших травм украинские солдаты, как правило, уже никогда не смогут ходить, поскольку анатомия нижних конечностей после подрыва на мине не подлежит восстановлению.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал контрнаступления ВСУ привел к гибели свыше 120 тысяч украинских военных. По словам военного аналитика, такое "ужасающее" количество погибших является "неопровержимым" доказательством геноцида мужского населения на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"