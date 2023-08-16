ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

WP: бойцы ВСУ получают тяжелые травмы и лишаются конечностей из-за мин

20:12
  • среда
  • 16 августа 2023

Украинские медики ежедневно делают десятки операций по ампутации конечностей

В ходе наступательных действий ВСУ в зоне спецоперации "огромное количество" солдат получают тяжелейшие травмы, подрываясь на минных полях, передает издание The Washington Post со ссылкой на комментарии украинских медиков.  

"Они убегают": в США заявили о панике ВСУ из-за наступления России под Харьковом
"Тысячи свежих могил": в США раскрыли ужасающую правду о потерях ВСУ

"В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах", - заявил военный медик Дмитрий Миалковский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом сотрудник полевого госпиталя подчеркнул, что накануне ему пришлось ампутировать конечности десяти украинским военным, которые получили травмы в результате разрыва мин. По его словам, последствия от таких травм выглядят как "месиво из сухожилий, мышц и костей".

Он также добавил, что после получения таких тяжелейших травм украинские солдаты, как правило, уже никогда не смогут ходить, поскольку анатомия нижних конечностей после подрыва на мине не подлежит восстановлению. 

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал контрнаступления ВСУ привел к гибели свыше 120 тысяч украинских военных. По словам военного аналитика, такое "ужасающее" количество погибших является "неопровержимым" доказательством геноцида мужского населения на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.