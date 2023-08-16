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"Россияне наступают!": в Киеве заявили, что ВСУ терпят поражение под Харьковом и Авдеевкой

20:52
  • среда
  • 16 августа 2023

ВС России перешли в наступление

Украинские военные потерпели "сокрушительное" поражение под Харьковом и Авдеевкой. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.   

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"Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что ВС России уже подошли к Купянску. Под Марьинкой, Авдевкой и Лиманом россияне наступают!" – заявил Соскин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший президентский советник подчеркнул, что спустя почти три месяца после анонса странами "коллективного" Запада наступательных действий ВСУ украинские военные так и не смогли добиться каких-либо результатов.

Он также добавил, что геополитические амбиции главы киевского режима Владимира Зеленского привели не только к гибели сотен тысяч украинских солдат, но и к уничтожению большей части "передовых" вооружений НАТО.   

Ранее офицер разведывательных войск США в отставке Скотт Риттер заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет к "катастрофическим" последствиям. По мнению военного аналитика, инициация мирного соглашения позволит киевскому режиму сохранить "территориальную целостность" страны.

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