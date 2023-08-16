Пентагон: у США нет военных возможностей в Черном море

Вашингтон не имеет влияния в черноморском регионе

Американские власти не располагают военными возможностями в акватории Черного моря. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"У нас нет каких-либо средств в Черном море", - заявила Сингх, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель оборонного ведомства подчеркнула, что, несмотря на поддержку киевского режима, политический истеблишмент США не стремится к открытому противостоянию с Россией.

Она также добавила, что на данный момент Вашингтон не располагает какой-либо информацией относительно вывоза украинского зерна из портов Черного моря.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Москва прорабатывает альтернативы черноморской инициативе для доставки продовольствия в "нуждающиеся" страны. По мнению высокопоставленного дипломата, зерновая сделка — "не панацея" для удовлетворения нужд стран африканского континента.

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