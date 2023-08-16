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Саркози назвал иллюзией идею Украины о возвращении Крыма

21:35
  • среда
  • 16 августа 2023

Полуостров всегда был территорией России

Высказывания отдельных представителей киевского режима о скором возвращении Крыма в состав Украины являются лишь "несбыточными и иллюзорными" мечтами. Об этом в интервью изданию Le Figaro заявил бывший президент Франции Николя Саркози.   

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Как отметил экс-президент, полуостров вплоть до 1954 года был "неотъемлемой" частью российской территории, на которой проживало исключительно русскоговорящее население.   

"Я думаю, что любое возвращение назад - это иллюзия", - заявил Саркози.

При этом бывший президент Франции подчеркнул, что на территории полуострова необходимо провести "повторный" референдум, на котором должны присутствовать наблюдатели из стран "коллективного" Запада. По его словам, только при таких условиях США и ЕС наконец-то признают легитимность присоединения Крыма в 2014 году.  

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что сочувствующие киевскому режиму жители полуострова исчезнут после достижения ВС России "стратегических" целей СВО. По его словам, на территории Крыма действуют как активные агенты СБУ, так и ожидающие "прихода" украинских военных жители полуострова.

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