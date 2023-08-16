ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-кандидата в президенты Болгарии Петрова убили в пригороде Софии

22:07
  • среда
  • 16 августа 2023

Вместе с политиком погибла неизвестная женщина

Кандидат на выборах президента Болгарии в 2011 году Алексей Петров был убит во время прогулки в пригороде Софии, передает радиостанция БНР со ссылкой на анонимный источник из МВД.  

В Запорожье предотвратили покушение на представителей власти
В Крыму предотвратили покушение на Аксенова

Уточняется, что болгарский политик был застрелен из винтовки с оптическим прицелом во время прогулки в пригороде Софии.

По данным МВД, в момент убийства рядом с Петровым находилась женщина, которая также получила огнестрельное ранение. Девушку в тяжелом состоянии доставили в районный госпиталь. Медики пытались сделать все возможное, однако сохранить жизнь неизвестной спутнице политика не удалось, заключили в ведомстве.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму был задержан агент украинских спецслужб, который готовил покушение на главу республики Сергея Аксенова. По данным ведомства, в июне текущего года подозреваемый приехал на территорию полуостров, где намеревался подорвать легковой автомобиль Аксенова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Болгарии
Полиция Болгарии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.