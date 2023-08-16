Экс-кандидата в президенты Болгарии Петрова убили в пригороде Софии

Вместе с политиком погибла неизвестная женщина

Кандидат на выборах президента Болгарии в 2011 году Алексей Петров был убит во время прогулки в пригороде Софии, передает радиостанция БНР со ссылкой на анонимный источник из МВД.

Уточняется, что болгарский политик был застрелен из винтовки с оптическим прицелом во время прогулки в пригороде Софии.

По данным МВД, в момент убийства рядом с Петровым находилась женщина, которая также получила огнестрельное ранение. Девушку в тяжелом состоянии доставили в районный госпиталь. Медики пытались сделать все возможное, однако сохранить жизнь неизвестной спутнице политика не удалось, заключили в ведомстве.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму был задержан агент украинских спецслужб, который готовил покушение на главу республики Сергея Аксенова. По данным ведомства, в июне текущего года подозреваемый приехал на территорию полуостров, где намеревался подорвать легковой автомобиль Аксенова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"