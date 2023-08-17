Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожены пять артустановок неприятеля

На купянском направлении бойцы группировки "Запад" отразили пять контратак ВСУ, противник лишился до двух взводов боевиков, сообщило Минобороны России.

Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожены пять артустановок неприятеля, в том числе - два польских "Краба", словацкая "Сюзанна" и американская М777.

Российские передовые подразделения при поддержке авиации и артиллерии ударно отработали в районе Урожайного. А в Краматорске ракетчики поразили вражеский пункт управления РЭП и ПВО.

На угледарском направлении расчеты самоходных пушек большой мощности "Малка" нанесли сокрушительный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ. Артиллеристы умело пресекают все попытки контрнаступлений националистов. На подготовку к выстрелу уходит всего 4 минуты. Применяют осколочно-фугасные снаряды калибра 203 миллиметра. Корректировку проводят с помощью беспилотников. После точного попадания - быстрая смена позиции, чтобы не попасть под ответный огонь неприятеля.

На краснолиманском направлении надежное прикрытие наших сухопутных подразделений обеспечивает расчет зенитного ракетного комплекса "Оса". За последние недели экипаж уничтожил около 30 украинских беспилотников, которые вели разведку позиций российских войск.

Современное радиолокационное оборудование позволяет обнаруживать цели на высоте от 50 до 5 тысяч метров. Размер объекта не имеет значения, мимо "Осы" не проскочит даже небольшой дрон.

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