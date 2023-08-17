ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в зоне СВО

08:11
  • четверг
  • 17 августа 2023

Гвардии капитан Алексей Волков со своим батальоном отразил три атаки

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Старшина Максим Коротов, несмотря на полученное ранение, ликвидировал трех боевиков, не позволив им обойти российское подразделение с фланга. Также он при помощи беспилотника сумел обнаружить замаскированную гаубицу американского производства и передал координаты цели. Ударом нашей артиллерии вражеское орудие вместе с расчётом было уничтожено. -

Гвардии капитан Алексей Волков со своим батальоном отразил три атаки штурмовых групп и бронетехники украинских националистов. Находясь под обстрелом ВСУ, он выявлял направление ударов и огневые точки радикалов. Сдержав натиск противника и нанеся ему существенный урон, наши морские пехотинцы перешли в контрнаступление.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.