Гвардии капитан Алексей Волков со своим батальоном отразил три атаки

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Старшина Максим Коротов, несмотря на полученное ранение, ликвидировал трех боевиков, не позволив им обойти российское подразделение с фланга. Также он при помощи беспилотника сумел обнаружить замаскированную гаубицу американского производства и передал координаты цели. Ударом нашей артиллерии вражеское орудие вместе с расчётом было уничтожено. -

Гвардии капитан Алексей Волков со своим батальоном отразил три атаки штурмовых групп и бронетехники украинских националистов. Находясь под обстрелом ВСУ, он выявлял направление ударов и огневые точки радикалов. Сдержав натиск противника и нанеся ему существенный урон, наши морские пехотинцы перешли в контрнаступление.

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