На Канарах началась эвакуация из-за лесных пожаров

Пламя вплотную подошло к жилым кварталам
Жителей четырех населенных пунктов эвакуируют на испанском Тенерифе из-за лесных пожаров, передает "ТВ Центр".
Возгораниям присвоен второй - предпоследний - уровень опасности. Огнем охвачены большие территории в восточной части крупнейшего острова Канарского архипелага.
Перекрыт ряд дорог. Пламя вплотную подошло к жилым кварталам. Взять ситуацию под контроль пока не удается. Борьбу со стихией ведут около двухсот пожарных и военнослужащих. В помощь им направлена специальная авиация.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"