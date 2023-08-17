На Канарах началась эвакуация из-за лесных пожаров

Пламя вплотную подошло к жилым кварталам

Жителей четырех населенных пунктов эвакуируют на испанском Тенерифе из-за лесных пожаров, передает "ТВ Центр".

Возгораниям присвоен второй - предпоследний - уровень опасности. Огнем охвачены большие территории в восточной части крупнейшего острова Канарского архипелага.

Перекрыт ряд дорог. Пламя вплотную подошло к жилым кварталам. Взять ситуацию под контроль пока не удается. Борьбу со стихией ведут около двухсот пожарных и военнослужащих. В помощь им направлена специальная авиация.

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