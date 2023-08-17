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На фестиваль юношеских оркестров в Москву съехались музыканты со всего мира

08:19
  • четверг
  • 17 августа 2023

Он стартует уже завтра в амфитеатре парка Зарядье

Первая встреча с Москвой - это символично. Красная площадь, Кремль, Воробьевы горы. Везде они спешат сделать эффектные фото на память.

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Впервые в Москве - фестиваль юношеских оркестров мира. В российскую столицу приехали молодые музыканты из двадцати стран, среди которых - Сербия, Республика Корея, Испания, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Алжир, Узбекистан. У многих исполнителей уже есть опыт международных выступлений.

"Я училась в Каирской консерватории. Со своим оркестром мы играли в Германии, во Франции. Но пока еще ни разу я не выступала в России. И я так счастлива быть в Москве. Правда, очень волнуюсь перед концертом, надеюсь, всем понравится наше выступление", - говорит участница из Египта.

Каждый день у них идут многочасовые сложные репетиции.

"У нашего Арабского филармонического оркестра классический репертуар, поэтому в Москве прозвучат Чайковский и Григ. Но мы всегда добавляем в выступление и одно из произведение арабских композиторов. В этот раз исполним "Концерт для ребаба с оркестром" ливанского автора Марселя Халифы. Ребаб - это такой арабский инструмент, похожий на виолончель", - рассказал другой египетский музыкант.

Идейный вдохновитель и создатель фестиваля Юрий Башмет репетицию с Всероссийским юношеским оркестром начинает с неожиданных вопросов: сколько лет было Джульетте и Ромео? Правильный ответ - четырнадцать. Значит, говорит Башмет, будем играть не по-пенсионерски.

Музыка из "Ромео и Джульетты" зазвучит под открытым небом. Выступать оркестры будут в Амфитеатре парка Зарядье. Каждый день - с 18 по 20 августа. На фестивале - по идее Юрия Башмета - родится и совершенно новый коллектив - Всемирный юношеский симфонический оркестр. Задача кажется не из простых - объединить исполнителей, которые еще никогда не играли вместе. Но у них есть общий язык - музыка.

На заключительном концерте ко Всемирному юношескому оркестру в роли чтеца присоединится и Константин Хабенский. Исполнят вместе "Петю и волка" Прокофьева. А международный фестиваль со временем может стать и традиционным. 

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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