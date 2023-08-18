Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Кармический день

Овны

Эта пятница – мистический день, который может изменить ваши представления о себе. Попробуйте нарисовать автопортрет или написать автобиографию – будет интересно!

Тельцы

Сегодня неподходящий день для реальных дел, а также для выяснения отношений в семье. Вы можете узнать неприглядные вещи о своих предках или родственниках.

Близнецы

Деловые и дружеские контакты сегодня не заладятся - люди с трудом будут понимать друг друга. Старайтесь очень четко выражаться, если перенести встречу нельзя.

Раки

Даже не думайте о том, чтобы заработать каким-нибудь мутным способом! Такие проступки не пройдут бесследно, ведь сегодня не обычный день, а кармический.

Львы

Отнеситесь к событиям этого дня серьезно: Солнце в вашем знаке соединяется сегодня с Черной Луной. От соблазнов и негативных мыслей спасут духовные практики.

Девы

Если хотите обнаружить завистников и недоброжелателей, внимательно наблюдайте за окружающими. Сегодня можно заметить то, что в другие дни не видно.

Весы

Вам придется проработать такое понятие, как неблагодарность: чужая или ваша. В любом случае, даже если будет больно и неприятно, примите это как урок от жизни.

Скорпионы

Вам предстоит испытание властью – возможно, на уровне желаний. Проследите за собой и помните, что жизнь может как поднять вверх, так и спустить с лестницы.

Стрельцы

Будьте осторожнее с входящей информацией – не все знания сегодня полезны и корректны. Записываться на учебу и покупать курсы звезды точно не советуют.

Козероги

Пришло время отдавать долги! Вы, как и любой другой человек, могли забыть, что не вернули кому-то деньги, книгу или какую-то вещь – сделайте это сегодня!

Водолеи

На вашем горизонте могут неожиданно объявиться люди, встречи с которыми вы точно не ждали! Если такое произойдет, подумайте, какая связь осталась между вами.

Рыбы

Сегодня удивительный день, когда можно сделать выводы о заработанной карме по своему состоянию здоровья. Понаблюдайте, а вечером подведите итоги.

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