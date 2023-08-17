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В Красноярском крае задержали готовивших подрыв станций связи

08:20
  • четверг
  • 17 августа 2023

Об этом рассказали в ФСБ

Сотрудники спецслужб задержали двух человек, которые планировали подрыв базовых станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск. Об этом в четверг, 17 августа, рассказали в управлении Федеральной службы безопасности России по Красноярскому краю.

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Как уточнило ведомство, два сторонника признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Граждане СССР" планировали подорвать базовые станции ПАО "Ростелеком" и АО "ТрансТелеКом".

Злоумышленники намеревались совершить данный теракт, чтобы сорвать рассылку через "Госуслуги" повесток о призыве на военную службу россиян, подпадающих под мобилизацию, сообщает РИА Новости.

Ранее в Ангарске Иркутской области задержали сотрудника одного из предприятий, который собирал для украинских спецслужб сведения о промышленном объекте. Кроме того, задержанный распространял листовки, дискредитирующие использование Вооруженных сил России в интересах защиты Российской Федерации и ее граждан.

До того ФСБ задержала россиянина, причастного к совершению диверсии на объекте энергетической инфраструктуры Крыма. 43-летний мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

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