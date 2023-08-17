Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

Моральный дух бойцов ВСУ крайне низок

Украинский солдат с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после трех дней на передовой из-за плохого отношения командиров, недостатка боевой подготовки и голода на позициях. Об этом сам военнослужащий рассказал после того, как бойцы ВСУ переплыли Днепр на лодке, чтобы сдаться ВС России.

Как заявил солдат, командование бросило его подразделение на передовой без обеспечения вооружением и продуктами. До отправки на фронт бойцов готовили в "учебке" всего пять дней, затем перебросили в Херсонскую область.

Боец рассказал, что "постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира", которого видели лишь в первый день — "он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал".

Военных не снабжают пайками, предлагая покупать еду за собственные средства, цитирует военного РИА Новости.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала украинского наступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов. Политик заверил, что с пленными обращаются гуманно и обеспечивают им достойные условия содержания.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские командиры все чаще приказывать своим подчиненным сдаваться в плен ВС России, поскольку им приходится принять решение: сдаться в плен или погибнуть, а сдача в плен российским военным является единственным шансом выжить для солдат ВСУ.

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