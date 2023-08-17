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Американцы отключили Ливану электричество

09:47
  • четверг
  • 17 августа 2023

Экстренно остановлены станции перекачки воды и множество объектов инфраструктуры

Ливан погрузился во тьму - с вечера остановлены турбины обеих теплоэлектростанций на юге и севере республики, передает "ТВ Центр".

Причина - задолженность властей оператору. Две единственные ТЭС страны - государственные, но обслуживает их американская компания. Которая имеет уникальную возможность непосредственно влиять на ключевые отрасли экономики Ливана.

Еще неделю назад оператор предупреждал Бейрут - в случае неоплаты услуг страну ждет блэкаут. Но на счета пока поступили только два из 83 миллионов долларов.

Сейчас в Ливане экстренно остановлены станции перекачки воды и множество объектов инфраструктуры.

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