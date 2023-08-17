Посол России потребовал от США прекратить охоту за россиянами

Речь идет о задержаниях россиян в третьих странах по запросу Соединенных Штатов

Россия требует от Соединенных Штатов прекратить охоту за россиянами в других государствах и считает своим приоритетом возвращение на родину всех сограждан, содержащихся в американских тюрьмах. Об этом заявил в среду, 16 августа, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат указал на то, что американская администрация продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах и игнорировании интересов других государств, но Россия никогда с этим не согласится.

Антонов призвал политиков и средства массовой информации в США прекратить спекуляции на теме задержанных и арестованных россиян, а также дать возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран, сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

В апреле российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что специальный канал для обсуждения обмена задержанных граждан России и США был создан после встречи президентов двух стран в Женеве в 2021 году. Дипломат сообщил, что сегодня в американских тюрьмах содержатся около 60 граждан России, причем в большинстве случаев предъявленные россиянам обвинения очень сомнительны.

Летом 2022 года России удалось добиться возвращения домой Константина Ярошенко, который провел 12 лет в американской тюрьме по сфабрикованному обвинению, причем задержали россиянина по запросу США в другой стране, а затем экстрадировали.

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