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В Госдуме предложили новую налоговую льготу для пенсионеров

09:17
  • четверг
  • 17 августа 2023

Их предлагают освободить от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду

Пенсионеров в России нужно освободить от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при сдаче квартиры в аренду. С соответствующей инициативой выступил в четверг, 17 августа, депутат Государственной думы Борис Чернышов.

Он подчеркнул, что доход от сдачи квартиры в аренду для многих пенсионеров становится "второй пенсией", но с него приходится платить налог по ставке 13%.

Чернышов выразил уверенность в том, что "что небольшой доход от сдачи такой недвижимости должен целиком идти владельцу, как благодарность за их труд в течение всей жизни", сообщает РИА Новости.

Ранее в России обсуждался законопроект, который предлагал ввести в перечень трат, по которым гражданин может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ, расходы на аренду жилого помещения. Однако кабмин дал на него отрицательный отзыв, подчеркнув, что доходы от НДФЛ формируют значительную часть региональных бюджетов, а принятие документа приведет к выпадающим доходам.

Звучала также инициатива о предоставлении налогового вычета работающим пенсионерам в размере половины от уплаченного НДФЛ, но не более 25 тысяч рублей.

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