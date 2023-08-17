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FT: ВСУ передислоцируют вооружения из-за ударов по объектам ВВС

09:37
  • четверг
  • 17 августа 2023

Контрнаступление украинской армии не имеет успеха

Украинские власти на фоне ударов по объектам расположения украинских ВВС, которые использовались для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp, спешно передислоцируют критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом рассказали информированные источники.

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Как пишет The Financial Times, Киев и его союзники рассматривают удары российских военных по объектам на западе Украине как попытку Москвы разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, использовавшихся для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp.

Чтобы не потерять это оружие, ВСУ спешно переносят с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал, рассказали собеседники газеты.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВС России научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными. Политик отметил, что "те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные".

Военные аналитики в США и Евросоюзе отмечают, что уровень высокотехнологичной обороны российских военных в зоне СВО поразил страны коллективного Запада. Новейшие разработки оборонно-промышленного комплекса России помешали украинской армии реализовать "успешное" контрнаступление в зоне военной спецоперации.

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