Без западных истребителей ВСУ бессильны в воздухе

Украина до весны 2024 года не сможет получить американские истребители F-16. Об этом в среду, 16 августа, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

По словам спикера ВВС ВСУ, "безусловно, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении этих осени и зимы".

При этом Игнат заявил, что надеется на скорейшее начало обучения украинских военных летчиков работе с этими истребителями в расчете на то, что Киев все же получит данные боевые машины рано или поздно, сообщает ТАСС.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине в противостоянии с ВС России — "просто будет еще одна игрушка для Москвы", поскольку российские военные обладают огромным количеством современных истребителей, которые способны "расправиться" не только с американскими самолетами F-16, но и с другими "передовыми" образцами военной техники НАТО.

Однако Киев не оставляет усилий убедить западных партнеров поставить наконец украинской армии истребители. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба нашел еще один аргумент, заявив, что его страна могла бы открыть новый зерновой коридор для поставок продовольствия другим государствам, если бы располагала F-16.

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