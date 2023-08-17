Радикалы все еще пытаются идти в наступление, но их запал почти на нуле

По-настоящему жаркой выдалась эта ночь на краснолиманском направлении. Разведка с помощью беспилотников обнаружила укрепления и огневые точки ВСУ. Координаты передали расчету тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Цели уничтожены.

Передвижения наших подразделений круглосуточно прикрывают мобильные зенитно-ракетные комплексы "Оса". Вражеские беспилотники также пытаются вести разведку позиций, но, как правило, оказываются сбиты.

В районе Клещеевки, к Югу от Артемовска, удары по противнику наносят минометчики. Несмотря на название "Василек", этот 82-миллиметровый автоматический миномет - грозное оружие. Стреляет очередями по 4 снаряда. Способен одновременно накрыть площадь до 600 квадратных метров.

С воздуха на артемовском направлении наши подразделения поддерживает армейская авиация. На угледарском направлении огонь ведут расчеты самоходных пушей большой мощности "Малка". На подготовку к выстрелу уходит четыре минуты, но результат - максимальное огневое поражение позиций и техники националистов.

Несколько танков ВСУ намеревались атаковать российские позиции на купянском направлении. Но были уничтожены дронами. А этот танк оказался в зоне поражения нашего "Ланцета" в тот момент, когда попросту застрял в канаве.

Масштабы потерь техники ВСУ наглядно видны в Старомайорском. Пытаясь контратаковать, националисты потеряли только в этом селе 23 бронемашины, два танка и пять БМП.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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