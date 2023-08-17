Скоро у ВСУ просто закончатся бойцы

Вместо солнечных ванн журналисты немецкой службы новостей получили холодный душ. Сотрудники Tugesschau на одном из пляжей в Сочи пытались найти ответ на больной для украинцев (да и для европейцев) вопрос. И вот удача – встретили учительницу из Крыма.

"Российская Федерация - сильная страна. Люди в Крыму по происхождению русские. Они не украинцы, а русские. И люди в Донбассе тоже русские. Мы не хотим жить так, как вы хотите, чтобы мы жили. Мы, крымчане, сделали свой выбор еще в 2014 году", - сказала она.

Вот и бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro заявил: "Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад - это иллюзия".

Как и вступление Украины в Евросоюз, продолжает Саркози. Брюссель, по его словам, дает Киеву ложные обещания. Вот и пресловутые F-16 никак не долетят до ВСУ.

"Очевидно, что ВСУ не смогут защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой. На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых атак России. Но, как бы то ни было, вопрос тронулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться", - сказал Юрий Игнат, советник командования ВВС ВСУ.

При этом Украина продолжает быть полигоном для испытания западного вооружения. Сейчас тестируют партию австралийских штурмовых винтовок, тайно отправленных Францией. Впрочем, основные дыры в боевом оснащении армии так и не закрыты. Начать контрнаступление в таком состоянии было главной ошибкой военного командования, пишет американская пресса: "Проблема украинского наступления в том, что командиры неправильно принимали решения, а также переоценили возможности своей армии и западного вооружения. Скорее всего, у ВСУ раньше закончатся бойцы, чем они достигнут промежуточных целей наступления".

Сейчас украинские чиновники ставят цель - попасть на саммит G20 в сентябре. Индия отказалась пригласить туда Зеленского. А глава канцелярии НАТО тем временем спешно извинился за свои слова о том, что Киев должен уступить часть территорий ради членства в блоке.

Слишком дорогая для США война рушит образ заокеанского гегемона, констатирует сербское издание "Политика". А это значит, Зеленский свое отыграл. Зарубежные коллеги бывшего артиста советуют ему лучше заняться своим здоровьем.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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