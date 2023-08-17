Сотни домов остаются подтопленными в Приморском крае после тайфуна "Ханун"

Три населенных пункта отрезаны от дорожного сообщения.

Пока на западе Приморья еще не закончился паводок, вызванный бушевавшим всю прошлую неделю тайфуном "Ханун", с юга на побережье региона обрушилась новая буря. Тайфун "Лан", уже порядком потрепавший Японию, растерял свою силу, но принес затяжные дожди во Владивосток и Уссурийск. А затем стал активно продвигаться вглубь региона.

В Дальнегорске менее чем за сутки выпало до 38 мм осадков, что, например, на европейской части страны, близко к месячной норме за август. Чтобы отвести потоки воды от жилых домов, при помощи тяжелой техники соорудили насыпь.

Синоптики уверяют: опасности нового паводка в этот раз региону удалось избежать. В Примгидромете отменили объявленное на сегодня штормовое предупреждение. А дождливая погода сменится жарой.

Такая передышка очень нужна сейчас жителям Приморья, где продолжают устранять последствия стихии. С затопленных территорий эвакуировано более 5 тысяч человек. Но по мере того, как вода уходит, люди начинают возвращаться в свои дома. Нужно успеть все просушить.

Жителям помогают спасатели. Они откачивают воду, помогают расчищать от мусора улицы, переправляют пешеходов через затопленные участки. Всего в восстановительных работах задействовано более 600 человек и свыше 300 единиц техники.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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