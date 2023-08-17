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Российские разработчики создали приложение для сообщений о беспилотниках

11:49
  • четверг
  • 17 августа 2023

Пользователи смогут быстро передать информацию силовым структурам

Специальное приложение, позволяющее сообщить о подозрительных объектах, беспилотниках, группах диверсантов или вражеских ракетах, создали российские разработчики. Оно называется "Радар" и доступно для телефонов на операционной системе "Андроид".

Пользователи смогут быстро передать информацию силовым структурам. Это проект общественной организации "Народный фронт". По словам авторов идеи, специальный сервис позволит минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций.

"Используя смартфон, можно включить мобильное приложение, навести на обнаруженный предмет, нажать кнопку "сообщить". Моментально, в режиме реального времени, мы получим сообщение, и соответствующие органы примут необходимое решение по обезвреживанию или ликвидации этих опасных предметов", - рассказал Роман Старовойт, губернатор Курской области.

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