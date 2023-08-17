Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Он пытался атаковать территорию России

Утром четверга, 17 августа, российскими средствами противовоздушной обороны была пресечена попытка Украины ударить по территории России с помощью беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что украинский ударный дрон самолетного типа был выявлен и ликвидирован над Белгородской областью.

Пострадавших и материального ущерба удалось избежать, сообщает РИА Новости.

Киевский режим применил беспилотник для атаки на Крымский мост в июле. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что правоохранительные органы должны выяснить, как Службе безопасности Украины (СБУ) удалось получить кадры с камер Крымского моста.

Украинская спецслужба также признала, что разработала морские беспилотники, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива.

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