ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

10:21
  • четверг
  • 17 августа 2023

Он пытался атаковать территорию России

Утром четверга, 17 августа, российскими средствами противовоздушной обороны была пресечена попытка Украины ударить по территории России с помощью беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны.

ПВО уничтожила беспилотник над Крымом
Средства ПВО сбили три беспилотника над Калужской областью

В ведомстве уточнили, что украинский ударный дрон самолетного типа был выявлен и ликвидирован над Белгородской областью.

Пострадавших и материального ущерба удалось избежать, сообщает РИА Новости.

Киевский режим применил беспилотник для атаки на Крымский мост в июле. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что правоохранительные органы должны выяснить, как Службе безопасности Украины (СБУ) удалось получить кадры с камер Крымского моста.

Украинская спецслужба также признала, что разработала морские беспилотники, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа дронобойцов
Работа дронобойцов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.