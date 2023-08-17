Путин поручил рассмотреть создание в Москве международного кинокластера

Срок выполнения - до 30 сентября
В Москве могут создать особую экономическую зону в сфере киноиндустрии (Московский международный кластер).
Соответствующее поручение федеральному правительству и правительству Москвы дал президент России Владимир Путин. Оно должно быть выполнено до 30 сентября 2023 года.
Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Чиновники также должны проработать вопрос мерах поддержки резидентов кластера, в частности, предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов.
Также Путин поручил рассмотреть вопрос о финансовой поддержке, говорится в сообщении Кремля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"