Путин поручил рассмотреть создание в Москве международного кинокластера

Срок выполнения - до 30 сентября

В Москве могут создать особую экономическую зону в сфере киноиндустрии (Московский международный кластер).

Соответствующее поручение федеральному правительству и правительству Москвы дал президент России Владимир Путин. Оно должно быть выполнено до 30 сентября 2023 года.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Чиновники также должны проработать вопрос мерах поддержки резидентов кластера, в частности, предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов.

Также Путин поручил рассмотреть вопрос о финансовой поддержке, говорится в сообщении Кремля.

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