"Ведомости": в России решили не ужесточать валютный контроль

Обсуждалось возвращение к обязательной продаже части валютной выручки

Российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров. Об этом в среду, 16 августа, рассказали информированные источники.

По словам собеседников "Ведомостей", договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки и без возвращения в законодательство нормы, обязывающей это делать, утверждают источники.

После введения Западом антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине в России был принят ряд корректировок в валютное законодательство. Они затрагивают операции как юридических, так и физических лиц с иностранной валютой.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила это тем, что "есть и прямые санкции на нашу финансовую систему, вторичные санкции, на партнеров наших компаний оказывается давление", поэтому возникают трудности с международными расчетами. Однако в целом, по словам главы регулятора, "эта система более или менее стабилизировалась".

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