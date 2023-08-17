Бритни Спирс разводится с мужем-красавцем

Сэм Асгари обвинил супругу в измене

Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари могут развестись из-за обвинений в измене. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Как рассказали источники издания в окружении пары, неделю назад Спирс и Асгари серьезно поругались. Причиной стали слухи об изменах певицы. При этом никаких доказательств неверности Спирс нет, но ее муж-красавец в это все же поверил.

После ссоры Асгари съехал из дома Спирс и теперь живет один. Развод - лишь вопрос времени, уверены близкие пары.

Бритни Спирс и Сэм Асгари начали встречаться еще в 2016 году, но поженились лишь в 2022-м. По данным TMZ, певица и фитнес-тренер заключили брачный договор, который защищает имущество и капитал поп-дивы, однако, если факт измены подтвердится, ей придется выплатить супругу кругленькую сумму.

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