Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Выпущено четыре снаряда

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк боеприпасами с кассетной боевой частью.

По городу было выпущено четыре снаряда, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными.

Прилеты пришлись на Куйбышевский, Кировский и Киевский районы. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными снарядами. ВСУ используют запрещенные снаряды на юго-восточном участке фронта.

Эти боеприпасы запрещены международной конвенцией. Документ ратифицирован 123 странами. США, Украина, Китай и Россия в это число не входят.

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