Варшава активно закупает вооружения

Масштабные закупки оружия польскими властями свидетельствуют о том, что страна готовится к войне на фоне неизбежного поражения Украины. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

При этом журналист указал, что Варшава, полагаясь на западное оружие, игнорирует печальный опыт Украины, для которой ситуация складывается весьма плачевно.

Даже изменение тактики и стратегии может только отсрочить полное поражение ВСУ, но не предотвратить его, подчеркнул Зинкевич.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что вторжение Польши на территорию Западной Украины приведет к возникновению у ВС России новой легитимной цели. Он подчеркнул, что страны "коллективного" Запада намеренно пытаются "втянуть" Польшу в украинский кризис.

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что переброска войск Польши к границе с Белоруссией может привести к очередной мировой войне. Политик призвал остановить Варшаву.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"