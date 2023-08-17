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Mysl Polska: на фоне провалов ВСУ Польша готовится к войне

11:00
  • четверг
  • 17 августа 2023

Варшава активно закупает вооружения

Масштабные закупки оружия польскими властями свидетельствуют о том, что страна готовится к войне на фоне неизбежного поражения Украины. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
В Польше растет недовольство Украиной

При этом журналист указал, что Варшава, полагаясь на западное оружие, игнорирует печальный опыт Украины, для которой ситуация складывается весьма плачевно.

Даже изменение тактики и стратегии может только отсрочить полное поражение ВСУ, но не предотвратить его, подчеркнул Зинкевич.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что вторжение Польши на территорию Западной Украины приведет к возникновению у ВС России новой легитимной цели. Он подчеркнул, что страны "коллективного" Запада намеренно пытаются "втянуть" Польшу в украинский кризис.

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что переброска войск Польши к границе с Белоруссией может привести к очередной мировой войне. Политик призвал остановить Варшаву.

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