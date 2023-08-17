Зеленский продлил действие военного положения на Украине

Этот режим был введен на Украине с 24 февраля 2022

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Об этом в четверг, 17 августа, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам парламентария, действие военного положения и всеобщей мобилизации пролонгируется на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский политолог Тарас Чмут предупредил, что в самое ближайшее время, если конфликт не закончится, мобилизовать придется еще сотни и сотни тысяч украинцев, поскольку "люди, которые год-полтора в окопах, физиологически требуют восстановления".

В западных регионах Украины уже активизировался мобилизационный процесс. Местные СМИ пишут, что в армию забирают "всех, без разбора".

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