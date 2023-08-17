В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил ребенка

Возбуждено дело

Мужчина избил 12-летнего подростка в подмосковных Котельниках.

Инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат. Мужчина напал на ребенка, когда тот сидел у подъезда и резал арбуз, передает RT. На опубликованном в социальных сетях видео можно заметить, как после пары ударов мальчик упал на землю, а мужчина начал запинывать его ногами.

Агрессора оттащили очевидцы. Семья мальчика сняла побои и обратилась в полицию. Спустя время Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Агрессивного мужчину ловят, сотрудники СК допрашивают очевидцев. Те заявили, что нападавший – тренер по боксу, никаких поводов для драки ребенок не давал.

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