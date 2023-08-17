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Мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 вырастет вдвое

11:37
  • четверг
  • 17 августа 2023

Россия продолжает совершенствовать военную технику

Мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 в 2023 году будет повышена вдвое. Об этом в четверг, 17 августа, рассказал заместитель российского министра промышленности и торговли. Олег Бочаров.
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По словам чиновника, за счет технической, технологической вооруженности предприятия "Кузнецов" обеспечивается практически весь выпуск гособоронзаказа.

Он также напомнил о выпуске новых самолетов Ту-160М, двигатели к которым производит это же предприятие, цитирует Бочарова РИА Новости.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине в противостоянии с ВС России — "просто будет еще одна игрушка для Москвы", поскольку российские военные обладают огромным количеством современных истребителей, которые способны "расправиться" не только с американскими самолетами F-16, но и с другими "передовыми" образцами военной техники НАТО.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что западную технику не нужно недооценивать, среди нее попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, причем проверяется это в полевых условиях, во время боевых действий.

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Бомбардировщик Ту-95
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