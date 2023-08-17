Жителям новых регионов при поступлении на госслужбу зачтут предыдущий стаж

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поступлении на госслужбу зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Однако в стаж не будет входить срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими.

Также президент дал ряд поручений. Список опубликован на сайте Кремля. Так, к концу сентября рассмотрят и вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии. И подготовят предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"