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Жителям новых регионов при поступлении на госслужбу зачтут предыдущий стаж

11:48
  • четверг
  • 17 августа 2023

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поступлении на госслужбу зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Однако в стаж не будет входить срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими.

Также президент дал ряд поручений. Список опубликован на сайте Кремля. Так, к концу сентября рассмотрят и вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии. И подготовят предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки.

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