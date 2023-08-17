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Белоруссия анонсировала военные учения с Китаем

12:02
  • четверг
  • 17 августа 2023

Они пройдут в 2024 году

Очередные китайско-белорусские совместные военные маневры запланированы на 2024 год. Об этом в четверг, 17 августа, рассказал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
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Белорусский лидер Александр Лукашенко принял в Минске министра обороны Китая Ли Шанфу. Политики обсудили военное сотрудничество, причем Лукашенко подчеркнул, что оно не направлено против третьих стран.

Также президент Белоруссии заявил о полном совпадении с Китаем в видении мироустройства.

Ранее китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что агрессивная политика США является главным фактором глобальной нестабильности. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, действующий президент США Джо Байден и его политические "соратники" ведут агрессивную политику в отношении Пекина.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отмечал, что НАТО уже на протяжении 30 лет разжигает локальные войны по всему миру, а пять расширений альянса на восток стали главной причиной обострения украинского кризиса.

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