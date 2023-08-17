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Google оштрафовали за неудаление фейковых видео о СВО

11:59
  • четверг
  • 17 августа 2023

На три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на три миллиона рублей за неудаление недостоверных видео о спецоперации на Украине.

Согласно материалам дела, компания не удалила видео на портале YouTube о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, а также с ложной информацией о СВО.

"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - огласил решение судья (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что фейки не должны мешать армии России выполнять свой долг перед людьми.

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