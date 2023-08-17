Google оштрафовали за неудаление фейковых видео о СВО

На три миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на три миллиона рублей за неудаление недостоверных видео о спецоперации на Украине.
Согласно материалам дела, компания не удалила видео на портале YouTube о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, а также с ложной информацией о СВО.
"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - огласил решение судья (цитата по ТАСС).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что фейки не должны мешать армии России выполнять свой долг перед людьми.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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