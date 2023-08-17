Россия оценила последствия отключения от "авиационного SWIFT"

Речь о системе для гражданской авиации SITA

Изменение схемы передачи данных для обслуживания зарубежных рейсов в российских аэропортах после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской авиации SITA не оказывают негативного влияния на авиацию. Об этом в четверг, 17 августа, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

В Telegram-канале ведомства отмечается, что с 2022 года российские авиакомпании и аэропорты постепенно внедряют и успешно используют альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественного производства.

Зарубежные авиакомпании, выполняющие полеты в Россию, также успешно применяют альтернативные каналы связи, а российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточно ресурсов для поступательного развития международного авиасообщения, подчеркнули в Росавиации.

Ранее в немецком издании Wirtschaftswoche, изучив данные портала мониторинга полетов Flightradar24 в 2022 году, заявили, что антироссийские санкции практически не повлияли на гражданское авиационное сообщение в России. Авторы рестрикций делали ставку на то, что три четверти парка гражданской авиации России производится в Евросоюзе, США или Канаде, однако "Запад недооценил решимость России".

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) допускала, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года. Брюссель подтвердил необходимость скорректировать воздушные маршруты в связи с этим запретом.

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