Это нарушает нормы международного права

Прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву. Такое заявление в четверг, 17 августа, сделали в Организации Объединенных Наций.

В Управлении Верховного комиссара всемирной организации по правам человека указали, что "недавние законодательные поправки, по-видимому, серьезно ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, включая те, которые работают на языке меньшинства, или двуязычные учреждения".

Это может крайне отрицательно повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны", сообщает РИА Новости.

Ранее российское Министерство иностранных дел отмечало, что так называемая солидарность прибалтийских государств в их действиях, направленных против России, состоит лишь в тотальной русофобии, однако это не будет оставаться безнаказанным.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что в государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека: ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников.

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