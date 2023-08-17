Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

17-18 августа ожидается жара

Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на 17–18 августа.

В ближайшие два дня воздух прогреется до +31 градуса, ночная температура составит 15-17 градусов. Днем осадков не ожидается, ночью возможны кратковременный дождь и гроза.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, говорится в сообщении.

"Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна, напоминает агентство "Москва".

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