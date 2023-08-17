Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

17-18 августа ожидается жара
Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на 17–18 августа.
В ближайшие два дня воздух прогреется до +31 градуса, ночная температура составит 15-17 градусов. Днем осадков не ожидается, ночью возможны кратковременный дождь и гроза.
Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, говорится в сообщении.
"Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна, напоминает агентство "Москва".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"