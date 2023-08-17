Путин и Собянин дали старт движению по МЦД-3

Два первых работают в столичном регионе уже несколько лет

Знаменательное для Москвы и Подмосковье событие. В четверг введена в эксплуатацию третья линия Московских центральных диаметров - МЦД-3. Новый сквозной маршрут проходит через всю столицу и связывает московский Зеленоград и подмосковное Раменское. Старт движению электропоездов дали Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В церемонии также приняли участие губернатор Подмосковья Сергей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

Тройной гудок. И вот уже поезд плавно набирает ход, унося первых пассажиров из Раменского в Зеленоград. Раньше, чтобы проделать этот путь, необходимо было совершить массу пересадок. Теперь же жителям Москвы и области сделать это гораздо проще. А главное - быстрее.

Все по высшим московским стандартам. Для этого пришлось не только заменить подвижной состав, но и переформатировать все станции. Всего их 38, 14 из которых соединены с метро, Московским центральным кольцом и пригородными поездами.

"Прежде всего, хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и всеми, кто приезжает в город. Работает в городе. Живет в ближайшем пригороде. Что говорить, это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, что там счет в конце концов пойдет на миллионы", - сказал Путин.

Цифры статистики говорят именно об этом. Два центральных диаметра, что уже функционируют в Москве, каждый день перевозят более миллиона человек. Хотя в самом начале, когда эти проекты только обсуждались, скептики говорили, что подобный транспорт не будет пользоваться успехом. Однако время показало, что столичные власти оказались правы. И диаметры стали неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. Всего их планируется построить пять. Три уже работают. Осталось два, из которых пятый самый сложный. Он должен будет соединить Ярославское и Павелецкое направления.

"Мы в свое время обсуждали и думали, реализовать его параллельно с МЦД-3 и МЦД-4. Но все предпроектные решения показали, что по действующей наземной инфраструктуре его запустить невозможно. Надо будет пройти под центром города 12 километров. Двумя тоннелями. Десять метров в диаметре каждый тоннель. И соединить эти два участка. Плюс, конечно, подъездные пути сделать. И это в значительной степени разгрузит центральные вокзалы Москвы и даст возможность проезда с севера на юг Москвы и с юга на север", - пояснил Собянин.

"Каждое открытие МЦД - это большое событие. Потому что качество поездки, возвращения домой - оно совершенно другое. 180 рублей или 65 - это огромная разница, которую человек сейчас платит. И самое главное - МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но вся инфраструктура, благоустройство, парковочное пространство для огромного количества подмосковных городов меняется", - отметил Воробьев.

Более того, в перспективе к этой системе хотят подключить и поезда, которые следуют из ближайших к столичному региону городов. Для этого на конечных станциях центральных диаметров планируют организовать пересадочные хабы. Учитывая, что картой "тройка" уже пользуются во многих регионах, пассажиры смогут удобно и быстро добираться до Москвы. Еще одно важнейшее направление - развитие высокоскоростных железных дорог. Уже сейчас очевидно, говорят и мэр Москвы, и глава РЖД Олег Белозеров, что пассажирские и грузовые поезда необходимо пускать по разным веткам.

"Перевозка из Москвы в Санкт-Петербург идет не под кратчайшему пути, по кратчайшему это 670 километров, а мы едем сейчас 1100 километров. Более того, на сегодняшний момент все возможности уже исчерпаны", - сказал Белозеров.

Чтобы ситуацию улучшить, необходимо строительство высокоскоростных железных дорог для пассажирских поездов. Подобные проекты давно уже обсуждаются. В частности, речь идет о новой ветке от Москвы до Санкт-Петербурга, строительство которой президент сегодня поддержал.

"Конечно, этот проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Санкт-Петербургом. Он обсуждается нами давно. Но мне кажется, именно сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации", - заявил Путин.

В итоге это позволит увеличить в несколько раз грузопоток, что пойдет на пользу развитию экономики. Оценят данный проект и пассажиры, которые смогут добираться из Москвы до Петербурга за два часа. А до Твери за рекордные 39 минут. Но это будет лишь первым этапом. Далее, подчеркивает Путин, высокоскоростные железные дороги будут протянуты в сторону Урала и юга страны.

"Если от Москвы до Адлера протащить. Это всего десять часов для тех, кто едет на юг. Нужно подключить сюда и Луганск, и Донецк. Нужно подключить сюда и Белоруссию. Минское направление было бы востребовано и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более, что мы хорошими темпами развиваем создание союзного государства", - отметил Путин.

Более детально эта тема, как и развитие общественного транспорта в стране, будет обсуждаться на президиуме Госсовета, заседание которого пройдет сегодня.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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