В Москве после ДТП задержан баскетболист Борис Спрыгин: что известно

После аварии спортсмен сбежал

Нестареющая классика - Ford Mustang GT с двигателем под триста лошадиных сил - восстановлению явно не подлежит. Пассажирское место практически полностью смято. Машина, как принято говорить, обняла дерево. Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения. Видно, что кабриолет развернуло. Видимо, скорость была очень большая. Он вылетел на встречную полосу и, двигаясь, по сути, задом, наскочил на бордюр. И потом врезался в дерево.

К людям в машине сразу же бросились очевидцы. В результате ДТП пострадала 43-летняя пассажирка автомобиля. Она госпитализирована. Спустя непродолжительное время, нарушитель был задержан. По результатам освидетельствования у водителя установлено алкогольное опьянение.

По данным полиции за рулем автомобиля находился 33-летний Борис Спрыгин. Рядом с ним, по имеющейся информации, - сожительница друга. Незадолго до аварии очевидцы видели, как водитель крутил пятаки на пустой дороге. А после ДТП мужчина просто ушел домой, где его и задержали полицейские. Протоколы составлены по нескольким статьям административного кодекса: это повреждение дорог, за отсутствие страховки, оставление места ДТП и нарушение на запрет употреблять спиртное после аварии.

Когда то Борис Спрыгин был вице-чемпионом Европы по баскетболу среди молодежных сборных. Играл в профессиональных командах. На теле становилось все больше и татуировок. Нынешний клуб колоритного игрока - любительский. "Бизоны" из Мытищ.

Не исключено, что по факту аварии будет возбуждено уголовное дело. Сообщается, что Бориса Спрыгина допрашивают. О степени тяжести травм пассажирки пока не сообщается.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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