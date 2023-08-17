Столичные полицейские задержали вора, укравшего смартфон в метро

Все произошло на станции "Лермонтовский проспект"

Столичные полицейские меньше чем за сутки задержали вора, который украл смартфон у пассажира в метро, передает "ТВ Центр".

Все произошло на станции "Лермонтовский проспект". Житель Подмосковья сидел в вагоне у дверей, что-то увлечено читал и даже не заметил, как один из пассажиров стал медленно подходить к нему, а потом резко вырвал гаджет и выбежал на платформу.

Догнать злоумышленника не получилось. Задержали вора на следующий день на западе Москвы, у него же нашли и смартфон, который уже вернули владельцу.

"Выхватил своими руками у мужчины мобильный телефон и вышел свободно из метро, покинул метрополитен. Вину свою признаю и полностью раскаиваюсь", - сказал задержанный.

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