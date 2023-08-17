В Сеченовском университете провели уникальную операцию шиншилле

Врачи успешно установили животному напечатанный аналог барабанной перепонки

Немолодую уже подопытную шиншиллу специалисты Института регенеративной медицины Сеченовки готовят к экспериментальной операции. Эксперимент по восстановлению слуха у животного - один из финальных этапов доклинических исследований новейшей методики протезирования барабанных перепонок у людей.

"Шиншилла представляет собой идеальную модель для исследования барабанной перепонки, потому что в целом это очень на человека", - отметила Алеся Бакулина, лаборант лаборатории регенеративной ветеринарии Сеченовского университета Минздрава России.

Барабанные перепонки - тонкие мембраны, разделяющие наружное и среднее ухо. К их повреждению, и как следствие - потере слуха, часто приводят различные травмы и инфекции. Поиском решений в области регенерации органа занимаются ученые во всем мире. Три года назад к разработке собственной методики приступила и команда Сеченовского университета.

"Данная технология направлена на восстановление барабанной перепонки и избавление потенциальных пациента от такого заболевания, как хронический гнойный отит. Оно характеризуется тем, что у пациента в ухе появляется стойкая перфорация барабанной перепонки, то есть дырка. в настоящее время эта проблема решается хирургическим путем. Она закрывается, подкладывается лоскут из хряща, надхрящницы фасции, и он приживается формируется такая новая мембрана", - объяснил Михаил Свистушкин, врач, ассистент кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины Сеченовского университета Минздрава России.

Лоскуты из чужеродных тканей далеко не всегда приживаются у пациентов. К тому же они совсем иначе проводят звук. Инновационный аналог барабанной перепонки по составу и свойствам максимально приближен к настоящему органу.

младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Полина Бикмулина

"Наши биоэквиваленты барабанной перепонки состоят из натуральных биополимеров. Таких как коллаген, который входит в состав биобумаги, на поверхности которой ведется биопечать - и фибриноген и желатин, которые входят в состав биочернил. Кроме того, мы также добавляем туда клетки, полученные из тканей человека", - говорит младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Полина Бикмулина.

Структуры инновационного импланта быстро встраиваются в ткани поврежденной барабанной перепонки. Чтобы зафиксировать его во время операции на шиншилле, врач просто плотно прижимает ткань к краям отверстия. При этом специалисты уверяют - биоматериал будет работать не просто как заплатка, а запустит процессы регенерации органа.

Вся процедура заняла порядка 40 минут и была куда менее травматична, чем любое другое хирургическое вмешательство.

Технология уже практически готова к внедрению в клиническую практику у людей. Уже есть и желающие опробовать на себе новый метод лечения.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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