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Все пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию

12:53
  • четверг
  • 17 августа 2023

Компания работает в штатном режиме

Все пассажиры, которые оказались на зержанных рейсах авиакомпании Red Wings, вернулись в Россию.

Компания вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, передает РИА Новости.

"Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну", - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Накануне Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Установлено, что авиакомпания Red Wings отправила 406 пассажиров из турецкой Антальи в Москву в самолете, где была неисправна система кондиционирования. Из-за этого температура в салоне поднялась до очень высоких отметок, возникла реальная угроза безопасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что Red Wings с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов. Причина - неисправность двух Boeing-777 парка авиакомпании из трех, передает "Интерфакс". На фоне этих сообщений председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

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