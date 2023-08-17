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В Турции допустили проход через свои проливы судов с зерном с Украины

13:22
  • четверг
  • 17 августа 2023

Официально такое решение не принято

Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины. Об этом в четверг, 17 августа, рассказали источники в Министерстве национальной обороны Турции.

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Собеседники телеканала Haber Global уточнили, что пока ни одно судно не отправилось из Украины, "но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы".

При этом Elips Haber со ссылкой на свои источники в Минобороны Турции утверждает, что "первое судно уже отправилось по новому коридору".

Ожидается, что зерновую сделку будут обсуждать при встрече президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В Кремле отмечали, что возвращение России к черноморской продовольственной инициативе возможно. Для этого надо выполнить условия российской стороны.

Между тем в Пентагоне, комментируя возможность "военных решений" по обеспечению экспорта украинского зерна по Черному морю, заявили, что не располагают подобными возможностями. Оборонное ведомство также подчеркнуло, что Соединенные Штаты не стремятся к открытому противостоянию с Россией.

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